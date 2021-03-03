Эшпириту Санту: «У «Манчестер Сити» прекрасные футболисты и отличный тренер»

Рулевой «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту дал интервью после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в рамках 29-го тура Премьер-лиги. «Волки» уступили «горожанам» со счетом 1:4.

«Нужно разобраться с ошибками, которые мы допускали под давлением соперника. «Манчестер Сити» умеет пользоваться такими моментами и наказывает соперников за оплошности. У них очень хорошая команда, которая состоит из прекрасных футболистов и отличного тренера. На «Этихаде» никому не будет легко», - приводит слова тренера BBC Sport.

Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 65 баллов и увеличил отрыв от преследователей. «Вулверхэмптон» с 34 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.