Гвардиола прокомментировал арест Бартомеу

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ныне занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», отреагировал на арест бывшего президента каталонской «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

«Это очень неприятная ситуация, но я надеюсь на положительное завершение. Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное.

В клубе сейчас все думают о выборах нового президента. «Барселона» переживает не самые простые времена, новому руководителю нужно быть смелым, чтобы повести за собой клуб в ближайшие несколько лет», - приводит слова тренера Goal.

Напомним, что Бартомеу покинул пост президента «сине-гранатовых» прошлым летом.