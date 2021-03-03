Гвардиола прокомментировал арест Бартомеу

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03 Марта 2021, 08:20,
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Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ныне занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», отреагировал на арест бывшего президента каталонской «Барселоны» Хосепа Бартомеу.
«Это очень неприятная ситуация, но я надеюсь на положительное завершение. Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное.
В клубе сейчас все думают о выборах нового президента. «Барселона» переживает не самые простые времена, новому руководителю нужно быть смелым, чтобы повести за собой клуб в ближайшие несколько лет», - приводит слова тренера Goal.
Напомним, что Бартомеу покинул пост президента «сине-гранатовых» прошлым летом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хосеп Гвардиола, Хосеп Бартомеу