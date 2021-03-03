«Манчестер Сити» в концовке вырвал заслуженную победу над «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» во вторник заранее провели матч 29-го тура АПЛ.

Крепкие «волки» играли строго от обороны и имели шансы прервать серию соперника из 20 побед подряд. «Горожане» очень резво начали и после ряда неплохих шансов оказались впереди после срезки в свои ворота Леандера Дендонкера, который боролся с Рахимом Стерлингом. Перед уходом на перерыв Эмерик Лапорт удвоил счет, но в спорной ситуации арбитр решил не засчитывать гол из-за офсайда. Новый тайм начался с привычных атак «Сити», но забил соперник, это Конор Коади был хорош в воздухе. Бесконечные наступления «горожан» воплотились в следующий гол только на 80-й минуте, это Габриэль Жезус вырвал победу, а на 90-й минуте Рияд Марез и Жезус сняли все сомнения в трёх очках.

4:1, и «Манчестер Сити» уже на 15 очков оторвался от второго места.