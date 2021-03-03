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«Манчестер Сити» в концовке вырвал заслуженную победу над «Вулверхэмптоном»

03 Марта 2021, 00:57,

«Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» во вторник заранее провели матч 29-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
(1:0) Дендонкер Леандер 15'    
    61' Коди Конор (1:1)
(2:1) Жезус Габриэль 80'    
(3:1) Марез Рияд 90'    
(4:1) Жезус Габриэль 90'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду   82' (Гюндоган Илкай (   82') Родри Эрнандес Де Брёйне Кевин Марез Рияд Жезус Габриэль Стерлинг Рахим
Запасные: Агуэро Серхио Фоден Фил Гарсия Эрик Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран Зинченко Александр Стоунс Джон
Патрисиу Руй Дендонкер Леандер Коди Конор Саисс Ромен Хувер Ки-Джана Невеш Рубен   90' (Отасоуи Оуэн (   90') Моутинью Жоау Хонни Кастро   55' (Силва Фабио (   55') Семеду Нелсон Нету Педру   71' Траоре Адама
Запасные: Виллиан Жозе Гиббс-Уайт Морган Килман Макс Боли Вийи Аит-Нури Раян Витинью II Радди Джон
02 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Крепкие «волки» играли строго от обороны и имели шансы прервать серию соперника из 20 побед подряд. «Горожане» очень резво начали и после ряда неплохих шансов оказались впереди после срезки в свои ворота Леандера Дендонкера, который боролся с Рахимом Стерлингом. Перед уходом на перерыв Эмерик Лапорт удвоил счет, но в спорной ситуации арбитр решил не засчитывать гол из-за офсайда. Новый тайм начался с привычных атак «Сити», но забил соперник, это Конор Коади был хорош в воздухе. Бесконечные наступления «горожан» воплотились в следующий гол только на 80-й минуте, это Габриэль Жезус вырвал победу, а на 90-й минуте Рияд Марез и Жезус сняли все сомнения в трёх очках.

4:1, и «Манчестер Сити» уже на 15 очков оторвался от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Вулверхэмптон
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Комментарии (1)
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0
just a man
03 Марта 2021, 02:01

Супер Манчестер! Нужно немного улучшить реализацию и все буде окей.

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