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Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» должен сделать всё, чтобы подписать Мбаппе или Холанна»

02 Марта 2021, 23:56,

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «манкунианцы» должны сделать всё, чтобы подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Если есть возможность подписать Холанна или Мбаппе, то «Манчестер Юнайтед» не должен упускать её, нужно свернуть горы, но заполучить кого-то из них. «Макунианцы» привыкли, что в их клубе играют суперзвезды, эти парни нужны клубу», - цитирует Фердинанда The Sun.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. А соглашение Холанна с дортмундцами действует до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Килиан Мбаппе, Рио Фердинанд, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
deathzetk
03 Марта 2021, 00:17

откуда у бомжа печенье?

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