​Главное открытие Гвардиолы в «Манчестер Сити» в текущем сезоне

По ходу прошлого сезона возникало ощущение, что «Манчестер Сити» зря вложил 65 миллионов евро в трансфер Жоау Канселу из «Ювентуса», пускай сумма затраченных средства была несколько ниже на фоне переезда в обратном направлении Данило. Теперь же Канселу является одним из ключевых футболистов команды Хосепа Гвардиолы, выигравшей двадцать последних матчей во всех турнирах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к прогрессу португальского футболиста «горожан».

После перехода в «Манчестер Сити» Канселу никак не мог вписаться в систему игры команды. В прошлом сезоне португалец регулярно полировал скамейку запасных на матчах Премьер-лиги и даже не попал в заявку «горожан» на финальный матч Кубка лиги против «Астон Виллы». Жоау был здоров, он просто не вошёл в число восемнадцати игроков в заявке, что наглядно отражало его положение в команде на тот момент.

Казалось, по завершению сезона Канселу покинет «Манчестер Сити». Даже Хосеп Гвардиола не исключал такую возможность, когда на одной из пресс-конференций ему был задан вопрос по поводу ситуации игрока. Двадцать пять лет – золотой футбольный возраст, и сидеть на скамейке – пускай даже в таком клубе как «Манчестер Сити» - вряд ли кому-то будет интересно. В общем, потенциальный уход Канселу выглядел вполне логично.

Кто знает, как бы сложилось футбольное будущее Канселу, если бы не коронавирус. Пандемия повлияла на футбольные клубы, заставив их пересмотреть свою трансферную политику в условиях существенного снижения доходов. Как следствие, список клубов, которые могли бы предложить «Манчестер Сити» приемлемую цену за Канселу, устремился к нулю, и игрок остался в английском клубе. Канселу не вешал нос, а продолжал работать, что не осталось без внимания Хосепа Гвардиолы. И вот теперь Жоау называют одним из главных открытий этого чемпионата Англии.

Жоау Канселу стал ещё одним игроком-трансформером Хосепа Гвардиолы. В своё время таким игроком у испанского тренера в «Баварии» был Филипп Лам. Гвардиола использует Канселу на фланге обороны, причём португалец выходит иногда справа, что для него более привычно, а иногда и слева. Поскольку «Манчестер Сити» в подавляющем числе матчей доминирует и много владеет мячом, большую часть времени Канселу проводит не в обороне. При позиционном владении Жоау смещается в центр поля и не просто заполняет зону, а выполняет функции плеймейкера. Именно наличие в центре поля Канселу развязывает руки Илкаю Гюндогану. Немец в этом сезоне уже смог забить аж тринадцать голов.

Недавняя игра «Манчестер Сити» против мёнхенгладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов наглядно показала высокий уровень универсализма Канселу. Он сделал ассист, поучаствовал в организации второго гола своей команды, отдал множество качественных длинных передач и выполнил не один перехват. Жоау полезен в атаке, умея при этом и выполнять оборонительные функции в четвёрке защитников. В современном футболе способность игроков приносить пользу на разных позициях очень ценится.

Жоау Канселу смог приспособиться и стать важной частью системы сегодняшнего «Манчестер Сити». В этом есть и большая заслуга Хосепа Гвардиолы. Испанский тренер продолжал рассчитывать на игрока, несмотря на неудачный для него период. Что-то подобное уже было с Александром Зинченко и Джоном Стоунсом – игроками, которые сегодня входят в основную обойму и помогают «горожанам» пропускать минимум голов.