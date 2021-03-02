​Главное открытие Гвардиолы в «Манчестер Сити» в текущем сезоне

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02 Марта 2021, 19:08,
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По ходу прошлого сезона возникало ощущение, что «Манчестер Сити» зря вложил 65 миллионов евро в трансфер Жоау Канселу из «Ювентуса», пускай сумма затраченных средства была несколько ниже на фоне переезда в обратном направлении Данило. Теперь же Канселу является одним из ключевых футболистов команды Хосепа Гвардиолы, выигравшей двадцать последних матчей во всех турнирах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к прогрессу португальского футболиста «горожан».
После перехода в «Манчестер Сити» Канселу никак не мог вписаться в систему игры команды. В прошлом сезоне португалец регулярно полировал скамейку запасных на матчах Премьер-лиги и даже не попал в заявку «горожан» на финальный матч Кубка лиги против «Астон Виллы». Жоау был здоров, он просто не вошёл в число восемнадцати игроков в заявке, что наглядно отражало его положение в команде на тот момент.
Казалось, по завершению сезона Канселу покинет «Манчестер Сити». Даже Хосеп Гвардиола не исключал такую возможность, когда на одной из пресс-конференций ему был задан вопрос по поводу ситуации игрока. Двадцать пять лет – золотой футбольный возраст, и сидеть на скамейке – пускай даже в таком клубе как «Манчестер Сити» - вряд ли кому-то будет интересно. В общем, потенциальный уход Канселу выглядел вполне логично.Embed from Getty Images
Кто знает, как бы сложилось футбольное будущее Канселу, если бы не коронавирус. Пандемия повлияла на футбольные клубы, заставив их пересмотреть свою трансферную политику в условиях существенного снижения доходов. Как следствие, список клубов, которые могли бы предложить «Манчестер Сити» приемлемую цену за Канселу, устремился к нулю, и игрок остался в английском клубе. Канселу не вешал нос, а продолжал работать, что не осталось без внимания Хосепа Гвардиолы. И вот теперь Жоау называют одним из главных открытий этого чемпионата Англии.
Жоау Канселу стал ещё одним игроком-трансформером Хосепа Гвардиолы. В своё время таким игроком у испанского тренера в «Баварии» был Филипп Лам. Гвардиола использует Канселу на фланге обороны, причём португалец выходит иногда справа, что для него более привычно, а иногда и слева. Поскольку «Манчестер Сити» в подавляющем числе матчей доминирует и много владеет мячом, большую часть времени Канселу проводит не в обороне. При позиционном владении Жоау смещается в центр поля и не просто заполняет зону, а выполняет функции плеймейкера. Именно наличие в центре поля Канселу развязывает руки Илкаю Гюндогану. Немец в этом сезоне уже смог забить аж тринадцать голов.Embed from Getty Images
Недавняя игра «Манчестер Сити» против мёнхенгладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов наглядно показала высокий уровень универсализма Канселу. Он сделал ассист, поучаствовал в организации второго гола своей команды, отдал множество качественных длинных передач и выполнил не один перехват. Жоау полезен в атаке, умея при этом и выполнять оборонительные функции в четвёрке защитников. В современном футболе способность игроков приносить пользу на разных позициях очень ценится.
Жоау Канселу смог приспособиться и стать важной частью системы сегодняшнего «Манчестер Сити». В этом есть и большая заслуга Хосепа Гвардиолы. Испанский тренер продолжал рассчитывать на игрока, несмотря на неудачный для него период. Что-то подобное уже было с Александром Зинченко и Джоном Стоунсом – игроками, которые сегодня входят в основную обойму и помогают «горожанам» пропускать минимум голов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Жоау Канселу