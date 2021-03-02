​Мбаппе сообщил «ПСЖ», что хочет уйти, приоритет игрока – «Ливерпуль»

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02 Марта 2021, 16:33,
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Килиан Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что предпочитает покинуть клуб, а не продлевать контракт. Об этом в подкасте Transfer Window сообщил журналист авторитетного издания The Times Данкан Каслз.
По мнению журналиста, приоритетом для Мбаппе является «Ливерпуль», поскольку игрок всегда хотел попробовать себя в английской Премьер-лиге. Впрочем, заинтересовать форварда могут и другие клубы.
Напомним, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если парижане не продадут форварда ближайшим летом, то рискуют расстаться с игроком через год бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021