​Мбаппе сообщил «ПСЖ», что хочет уйти, приоритет игрока – «Ливерпуль»

Килиан Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что предпочитает покинуть клуб, а не продлевать контракт. Об этом в подкасте Transfer Window сообщил журналист авторитетного издания The Times Данкан Каслз.

По мнению журналиста, приоритетом для Мбаппе является «Ливерпуль», поскольку игрок всегда хотел попробовать себя в английской Премьер-лиге. Впрочем, заинтересовать форварда могут и другие клубы.

Напомним, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если парижане не продадут форварда ближайшим летом, то рискуют расстаться с игроком через год бесплатно.