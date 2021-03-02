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Ушёл из жизни легенда «Ливерпуля» Иан Сент-Джон

02 Марта 2021, 13:25,

Сегодня, второго марта, ушел из жизни экс-футболист «Ливерпуля» Иан Сент-Джон. Бывший форвард скончался в возрасте 82 лет.

«Мы опечалены смертью легенды «Энфилда» - Иана Сент-Джона. В это грустное время все в «Ливерпуле» думают о родных и близких Иана. Покойся с миром», - гласит сообщение пресс-служба мерсисайдского клуба.

Напомним, что Сент-Джон защищал цвета «Ливерпуля» в течение десяти лет - с 1961-го по 1971-й год. Нападающий сыграл 425 поединков и отметился 118 забитыми мячами. В составе мерсисайдского коллектива Иан выиграл шесть трофеев.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Иан Сент-Джон
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