«Милан» не станет выкупать Далота у «МЮ»

21-летний португальский защитник Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», вернется в «Манчестер Юнайтед» после завершения нынешнего сезона. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что руководство «россонери» не станет выкупать игрока у «красных дьяволов». Боссов миланского клуба не устраивает игра Далота в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Диогу провел девять поединков, в которых получил три желтые карточки.

После 24 сыгранных туров «Милан» набрал 52 балла и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» отстают от лидирующего «Интера» на четыре очка.