Ляказетт решил уйти из «Арсенала»

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02 Марта 2021, 13:05,
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Французский нападающий Александр Ляказетт планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Football London.
Согласно данным источника, руководство «Арсенала» готово рассмотреть предложения по трансферу 29-летнего футболиста. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2022-го года.
Ранее СМИ сообщали, что подписать Ляказетта хотят «Монако», «Атлетико» и «Реал».
Александр защищает цвета «Арсенала» с 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии форвард сыграл 22 матча, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт
обязательно приписать везде Реал ??? сдался он в Реале