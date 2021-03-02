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Ляказетт решил уйти из «Арсенала»

02 Марта 2021, 13:05,

Французский нападающий Александр Ляказетт планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Football London.

Согласно данным источника, руководство «Арсенала» готово рассмотреть предложения по трансферу 29-летнего футболиста. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Ляказетта хотят «Монако», «Атлетико» и «Реал».

Александр защищает цвета «Арсенала» с 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии форвард сыграл 22 матча, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
02 Марта 2021, 13:10

обязательно приписать везде Реал ??? сдался он в Реале

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