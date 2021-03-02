«ПСЖ» и «Челси» поборются за Доннарумму

Два европейских топ-клуба намерены побороться за голкипера сборной Италии и «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, информирует инсайдер Николо Скира посредством своего «Твиттера».

Журналист отмечает, что подписать 22-летнего вратаря хотят «ПСЖ» и лондонский «Челси». Оба клуба намерены заполучить Доннарумму в качестве свободного агента. Действующее соглашение Джанлуиджи с «россонери» рассчитано до лета текущего года.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за голкипера считается «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Серии А вратарь провел 23 поединка, в которых пропустил 26 мячей.