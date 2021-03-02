«ПСЖ» и «Челси» поборются за Доннарумму

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02 Марта 2021, 10:06,
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Два европейских топ-клуба намерены побороться за голкипера сборной Италии и «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, информирует инсайдер Николо Скира посредством своего «Твиттера».
Журналист отмечает, что подписать 22-летнего вратаря хотят «ПСЖ» и лондонский «Челси». Оба клуба намерены заполучить Доннарумму в качестве свободного агента. Действующее соглашение Джанлуиджи с «россонери» рассчитано до лета текущего года.
Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за голкипера считается «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем розыгрыше Серии А вратарь провел 23 поединка, в которых пропустил 26 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола - лето 2021