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«Манчестер Сити» готов предложить 30 млн евро за полузащитника «Аталанты»

02 Марта 2021, 09:40,

Немецкий полузащитник Робин Госенс, правами на которого владеет «Аталанта», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Подписать 26-летнего футболиста хочет «Манчестер Сити», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, руководство английского топ-клуба готово выделить на покупку Госенса 30 миллионов евро. Кроме «горожан», интерес к игроку проявляют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В составе коллектива из Бергамо Госенс выступает с 2017-го года. В текущем сезоне Серии А хавбек провел 20 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Робин Госенс
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Марта 2021, 10:21

Вполне в расцвете сил, думаю, может и заиграть в АПЛ! Смущает только то, что, скорее всего, борьбу за основу в Манчестер Сити может проиграть. Там всё в порядке в группе атаки и без него.

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