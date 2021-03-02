«Манчестер Сити» готов предложить 30 млн евро за полузащитника «Аталанты»

Немецкий полузащитник Робин Госенс, правами на которого владеет «Аталанта», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Подписать 26-летнего футболиста хочет «Манчестер Сити», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, руководство английского топ-клуба готово выделить на покупку Госенса 30 миллионов евро. Кроме «горожан», интерес к игроку проявляют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В составе коллектива из Бергамо Госенс выступает с 2017-го года. В текущем сезоне Серии А хавбек провел 20 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.