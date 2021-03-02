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«Вест Хэм» нацелился на форварда «Челси»

02 Марта 2021, 08:59,

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации Daily Star, интерес к 23-летнему форварду проявляет другой столичный клуб - «Вест Хэм».

Ранее СМИ сообщали, что Абрахам решил покинуть «пенсионеров» из-за малого количества игровой практики. Тэмми проигрывает опытному французу Оливье Жиру конкуренцию за место в основном составе команды.

Форвард является воспитанником академии «Челси». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Абрахам провел 20 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Тэмми Абрахам
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
02 Марта 2021, 09:23

Не надо его продавать. Жиру уже пенсионер и скоро завяжет.

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