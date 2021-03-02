«Вест Хэм» нацелился на форварда «Челси»

|
02 Марта 2021, 08:59,
|
|
Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации Daily Star, интерес к 23-летнему форварду проявляет другой столичный клуб - «Вест Хэм».
Ранее СМИ сообщали, что Абрахам решил покинуть «пенсионеров» из-за малого количества игровой практики. Тэмми проигрывает опытному французу Оливье Жиру конкуренцию за место в основном составе команды.
Форвард является воспитанником академии «Челси». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Абрахам провел 20 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Тэмми Абрахам
Не надо его продавать. Жиру уже пенсионер и скоро завяжет.