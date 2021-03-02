Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» нашёл нападающего, который может заменить Кейна

02 Марта 2021, 08:43,

Центрфорвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует Daily Star.

Источник сообщает, что заинтересованность в услугах 31-летнего бомбардира проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство «шпор» рассматривает Иммобиле в качестве замены Гарри Кейну, которого клуб может продать ближайшим летом. В приглашении итальянского игрока лично заинтересован Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард принял участие в 22 поединках, отметившись 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Чиро Иммобиле
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