Де Хеа – о беспроигрышной выездной серии: «Команда должна гордиться этим»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пообщался с прессой перед матчем против «Кристал Пэлас».

«Нам нужно обыграть «Кристал Пэлас», а затем мы сразимся с «Манчестер Сити» - это шанс приблизиться к ним. Они здорово играют, побеждают и увеличивают свой отрыв. Да, это сложная ситуация, но мы будем бороться до последней игры и хотим забраться как можно выше.

Мы не проигрываем 20 матчей на выезде? Это то, чем вся команда должна гордиться. Невероятно тяжело добиться такого успеха в английской Премьер-лиге. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на матче с «Кристал Пэлас», - цитирует Давида пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Встреча между «Кристал Пэлас» и «манкунианцами» состоится в среду, третьего марта.