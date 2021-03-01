Вейналдум: «Нам необходима серия побед»

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум считает, что клубу необходима серия побед, чтобы побороться за место в четверке.

«Победная серия – это то, что нам нужно, чтобы побороться за место в первой четверке. Мы должны набирать очки и надеяться, что команды, идущие перед нами, будут допускать осечки. Мы можем контролировать только свои собственные выступления, поэтому необходимо просто концентрироваться на каждом отдельном матче, отдавать все силы и стараться побеждать», - цитирует голландского полузащитника пресс-служба «Ливерпуля».

После двадцати шести туров «Ливерпуль» занимает лишь шестое место в английской Премьер-лиге.