Кальдерон: «Не уверен, что у «Реала» есть деньги на Салаха»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон оценил вероятность перехода нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в стан «сливочных».

«Не думаю, что «Ливерпуль» отпустит Салаха, должно поступить очень хорошее предложение. Конечно, «Реал» хочет видеть Мохамеда у себя, но я не уверен, что у мадридцев есть деньги на него», - цитирует ON Time Sports.

28-летний египтянин сыграл двадцать пять матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.

Действующее соглашение Салаха с английским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.