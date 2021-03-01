Кальдерон: «Не уверен, что у «Реала» есть деньги на Салаха»

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01 Марта 2021, 20:53,
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Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон оценил вероятность перехода нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в стан «сливочных».
«Не думаю, что «Ливерпуль» отпустит Салаха, должно поступить очень хорошее предложение. Конечно, «Реал» хочет видеть Мохамеда у себя, но я не уверен, что у мадридцев есть деньги на него», - цитирует ON Time Sports.
28-летний египтянин сыграл двадцать пять матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.
Действующее соглашение Салаха с английским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Мохамед Салах, Рамон Кальдерон