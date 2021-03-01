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«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры по переходу Кайки

01 Марта 2021, 20:39,

Нападающий «Флуминенсе» Кайки близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, переговоры между сторонами проходят стремительно, но клубам ещё предстоит согласовать некоторые вопросы. Ожидается, что 17-летний бразилец присоединится к английскому клубу только в июне 2022 года.

Стоит отметить, что Какйки пока не дебютировал за основную команду «Флуминенсе», но в его активе есть несколько матчей за сборные Бразилии разных возрастов.

Ранее в СМИ появилась информация, что молодой нападающий обойдётся «Манчестер Сити» в десять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Флуминенсе, Кайки
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