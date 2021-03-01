​Гвардиола: «Мы не лучшая команда в Европе, лучшая – «Бавария»

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01 Марта 2021, 17:39,
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Хосеп Гвардиола получил на пресс-конференции вопрос о том, является ли его команда лучшей в Европе на текущий момент.
Напомним, «Манчестер Сити» выиграл двадцать последних матчей во всех соревнованиях.
«Мы не лучшие в Европе. Лучшая команда – «Бавария». Они выиграли все турниры, поэтому они – лучшие. В Англии же лучшей командой является «Ливерпуль». Они остаются действующими чемпионами.
Если мы хотим забрать эту корону себе, мы должны выигрывать турниры. Да, в последние пару месяцев мы показывали исключительные результаты, но никто не становится чемпионом в марте», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, Хосеп Гвардиола
Это плевок в сторону великой котолуни и поклонников - шшшШШШшшшурочки, аегера. Они могут разлюбить физрука...
Молодец Пеп , уважуха к нему !!! все по существу , с уважением к сопернику и реалиям .