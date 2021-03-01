Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола: «Мы не лучшая команда в Европе, лучшая – «Бавария»

01 Марта 2021, 17:39,

Хосеп Гвардиола получил на пресс-конференции вопрос о том, является ли его команда лучшей в Европе на текущий момент.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл двадцать последних матчей во всех соревнованиях.

«Мы не лучшие в Европе. Лучшая команда – «Бавария». Они выиграли все турниры, поэтому они – лучшие. В Англии же лучшей командой является «Ливерпуль». Они остаются действующими чемпионами.

Если мы хотим забрать эту корону себе, мы должны выигрывать турниры.  Да, в последние пару месяцев мы показывали исключительные результаты, но никто не становится чемпионом в марте», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
Sergo
01 Марта 2021, 18:28

Это плевок в сторону великой котолуни и поклонников - шшшШШШшшшурочки, аегера. Они могут разлюбить физрука...

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ARTUR
01 Марта 2021, 18:03

Молодец Пеп , уважуха к нему !!! все по существу , с уважением к сопернику и реалиям .

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