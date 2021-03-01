​Гвардиола: «Мы не лучшая команда в Европе, лучшая – «Бавария»

Хосеп Гвардиола получил на пресс-конференции вопрос о том, является ли его команда лучшей в Европе на текущий момент.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл двадцать последних матчей во всех соревнованиях.

«Мы не лучшие в Европе. Лучшая команда – «Бавария». Они выиграли все турниры, поэтому они – лучшие. В Англии же лучшей командой является «Ливерпуль». Они остаются действующими чемпионами.

Если мы хотим забрать эту корону себе, мы должны выигрывать турниры. Да, в последние пару месяцев мы показывали исключительные результаты, но никто не становится чемпионом в марте», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.