​Сульшер: «Челси» влияет на судей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после воскресной нулевой ничьей с «Челси» дал комментарий по поводу судейства.

«В эпизоде с рукой Хадсона-Одои был пенальти, 100%. Это решение отняло у нас два очка.

Это всё внешнее влияние. Посмотрите, что «Челси» разместил на своём сайте перед матчем по поводу Гарри Магуайра. Это оказывает влияние на судей.

Всё началось с комментариев от Фрэнка Лэмпарда. Он часто говорил, что мы получаем много пенальти, хотя те ситуации даже не были спорными. Сегодня, конечно, мы должны были получить право исполнить пенальти», - рассказал Сульшер Sky Sports.