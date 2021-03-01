​Сульшер: «Челси» влияет на судей»

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01 Марта 2021, 17:17,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после воскресной нулевой ничьей с «Челси» дал комментарий по поводу судейства.
«В эпизоде с рукой Хадсона-Одои был пенальти, 100%. Это решение отняло у нас два очка.
Это всё внешнее влияние. Посмотрите, что «Челси» разместил на своём сайте перед матчем по поводу Гарри Магуайра. Это оказывает влияние на судей.
Всё началось с комментариев от Фрэнка Лэмпарда. Он часто говорил, что мы получаем много пенальти, хотя те ситуации даже не были спорными. Сегодня, конечно, мы должны были получить право исполнить пенальти», - рассказал Сульшер Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Уле Гуннар Сульшер
когда забиваешь три мяча и не пропускаешь ни одного , то любые не назначенные пенальти как пыль , вытер и забыл .
ой, да не гони, как в Англии Фергюсон влияет на судей - это просто ужас. У МЮ куча пенальти. В эпизоде с рукой сначала рукой сыграл игрок МЮ, посмотрите еще раз сами. А вот Сульшера пора гнать - никчемный тренер... поэтому и игра МЮ, клуба планетарного масштаба, абсолютно невзрачная. Лучше бы Почеттино взяли бы зимой.