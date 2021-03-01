​«Манчестер Юнайтед» не подписал Холанна из-за часовых поясов

В начале 2019 года Эрлинг Холанн, ныне блистающий в «Боруссии», перебрался в «Ред Булл Зальцбург». Тогда талантливый норвежец мог стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет AS со ссылкой на британские СМИ.

Агент Холанна и представители «Мольде» договаривались с «Манчестер Юнайтед» о телефонном звонке в 9 часов утра по норвежскому времени. Манкунианцы позвонили в 9 часов по британскому времени, когда в Норвегии уже было 10:00. «Красные дьяволы» лишь услышали, что футболист уже договорился с «Ред Булл Зальцбургом».

В двадцати шести матчах сезона 2020/2021 Эрлинг Холанн забил за «Боруссию» двадцать семь голов и отдал восемь голевых передач.