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​«Манчестер Юнайтед» не подписал Холанна из-за часовых поясов

01 Марта 2021, 16:42,

В начале 2019 года Эрлинг Холанн, ныне блистающий в «Боруссии», перебрался в «Ред Булл Зальцбург». Тогда талантливый норвежец мог стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет AS со ссылкой на британские СМИ.

Агент Холанна и представители «Мольде» договаривались с «Манчестер Юнайтед» о телефонном звонке в 9 часов утра по норвежскому времени. Манкунианцы позвонили в 9 часов по британскому времени, когда в Норвегии уже было 10:00. «Красные дьяволы» лишь услышали, что футболист уже договорился с «Ред Булл Зальцбургом».

В двадцати шести матчах сезона 2020/2021 Эрлинг Холанн забил за «Боруссию» двадцать семь голов и отдал восемь голевых передач.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
01 Марта 2021, 17:02

тупое дурачьё не смогли правильно сделать звонок...

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