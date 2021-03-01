​«Манчестер Юнайтед» - худшая команда по матчам внутри топ-6 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не удаются большие матчи. В этом чемпионате команда Уле Гуннара Сульшера ни разу не смогла победить в играх против представителей так называемой топ-6. «Красные дьяволы» набрали в таких играх только пять очков и забили всего один гол.

Лучшей командой в играх внутри топ-6 является «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы проиграла только один «большой» матч – в гостях у «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.

Показатели команд топ-6 английской Премьер-лиги в матчах против друг друга в этом сезоне приведены в таблице ниже.