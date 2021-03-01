Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Манчестер Юнайтед» - худшая команда по матчам внутри топ-6 АПЛ

01 Марта 2021, 15:34,

«Манчестер Юнайтед» не удаются большие матчи. В этом чемпионате команда Уле Гуннара Сульшера ни разу не смогла победить в играх против представителей так называемой топ-6. «Красные дьяволы» набрали в таких играх только пять очков и забили всего один гол.

Лучшей командой в играх внутри топ-6 является «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы проиграла только один «большой» матч – в гостях у «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.

Показатели команд топ-6 английской Премьер-лиги в матчах против друг друга в этом сезоне приведены в таблице ниже.

М Команда И В Н П РМ О
1 Манчестер Сити 8 5 2 1 13:5 17
2 Ливерпуль 7 4 2 1 12:8 14
3 Тоттенхэм 8 3 1 4 12:10 10
4 Арсенал 7 2 1 4 5:8 7
5 Челси 7 1 3 3 3:8 6
6 Манчестер Юнайтед 7 0 5 2 1:7 5

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм
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