​«Манчестер Юнайтед» - худшая команда по матчам внутри топ-6 АПЛ

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01 Марта 2021, 15:34,
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«Манчестер Юнайтед» не удаются большие матчи. В этом чемпионате команда Уле Гуннара Сульшера ни разу не смогла победить в играх против представителей так называемой топ-6. «Красные дьяволы» набрали в таких играх только пять очков и забили всего один гол.
Лучшей командой в играх внутри топ-6 является «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы проиграла только один «большой» матч – в гостях у «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.
Показатели команд топ-6 английской Премьер-лиги в матчах против друг друга в этом сезоне приведены в таблице ниже.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|5
|2
|1
|13:5
|17
|2
|Ливерпуль
|7
|4
|2
|1
|12:8
|14
|3
|Тоттенхэм
|8
|3
|1
|4
|12:10
|10
|4
|Арсенал
|7
|2
|1
|4
|5:8
|7
|5
|Челси
|7
|1
|3
|3
|3:8
|6
|6
|Манчестер Юнайтед
|7
|0
|5
|2
|1:7
|5
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм