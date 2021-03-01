Гвардиола назвал условие возвращения Агуэро в основу «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об аргентинском нападающем Серхио Агуэро. 32-летний бомбардир потерял место в основном составе команды.

«Серхио понимает, что ему необходимо вернуться в оптимальную форму. Агуэро знает, что в состав попадают те футболисты, которые заслуживают этого. Тренерский штаб старается принимать справедливые решения.

Агуэро важен для команды, мы хотим помочь ему вернуться», - приводит слова испанского тренера Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями. Его контракт истекает летом 2021-го года.