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Гвардиола назвал условие возвращения Агуэро в основу «Манчестер Сити»

01 Марта 2021, 10:59,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об аргентинском нападающем Серхио Агуэро. 32-летний бомбардир потерял место в основном составе команды.

«Серхио понимает, что ему необходимо вернуться в оптимальную форму. Агуэро знает, что в состав попадают те футболисты, которые заслуживают этого. Тренерский штаб старается принимать справедливые решения.

Агуэро важен для команды, мы хотим помочь ему вернуться», - приводит слова испанского тренера Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями. Его контракт истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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