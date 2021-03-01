«Тоттенхэм» предложил новые контракты Кейну и Сону

Лондонский «Тоттенхэм» планирует продлить контракты с двумя ведущими футболистами команды. Как сообщает журналист Николо Скира в своем «Твиттере», «шпоры» предложат новые соглашения Гарри Кейну и Сон Хынмину.

Согласно информации инсайдера, руководство английского клуба обсуждает с игроками новые контракты, которые будут рассчитаны до середины 2025-го года.

Напомним, что действующий договор Кейна рассчитан до 2024-го года. Контракт Сона истекает в 2023-м году.

По итогам 25 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды Жозе Моуринью 39 набранных баллов.