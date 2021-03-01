Эрик Гарсия станет игроком «Барселоны», несмотря на интерес «Арсенала» и «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Испании. Как информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», новым местом работы 20-летнего испанского игрока станет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» подпишут Гарсию в качестве свободного агента. По данным инсайдера, стороны заключат долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026-го года.

Ранее появилась информация, что в услугах Эрика также заинтересованы лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».

Гарсия выступает за английский клуб с 2017-го года. В нынешнем сезоне он сыграл девять поединков и получил желтую карточку.