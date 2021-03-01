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Эрик Гарсия станет игроком «Барселоны», несмотря на интерес «Арсенала» и «ПСЖ»

01 Марта 2021, 08:29,

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Испании. Как информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», новым местом работы 20-летнего испанского игрока станет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» подпишут Гарсию в качестве свободного агента. По данным инсайдера, стороны заключат долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026-го года.

Ранее появилась информация, что в услугах Эрика также заинтересованы лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».

Гарсия выступает за английский клуб с 2017-го года. В нынешнем сезоне он сыграл девять поединков и получил желтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Гарсия
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