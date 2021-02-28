Бывший главный тренер «Ньюкасла» Редер скончался в возрасте 65 лет

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Гленн Редер скончался в возрасте 65 лет.

Как сообщает Irish Mirror, Редер долгое время боролся с опухолью мозга. Исполнительный директор Ассоциации менеджеров лиги Ричард Беван прокомментировал эту печальную новость.

«Редера будет очень не хватать всем членам Ассоциации и футбольному миру. Все наши мысли связаны с женой Гленна, его дочерью и сыновьями, а также всей его семьёй и друзьями в это трудное время», - сказал Беван.

Последним местом работы английского специалиста был «Шеффилд Уэнсдей», где он работал помощником главного тренера в 2015 году.