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Полузащитник «Лестера» Барнс рискует пропустить полтора месяца

28 Февраля 2021, 20:34,

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс получил травму в матче против «Арсенала» (1:3) и рискует пропустить полтора месяца, об этом сообщил «лисов» Брендан Роджерс.

«Очень неприятные новости, кажется, что Барнсу потребуется операция. Он пропустит минимум шесть недель. Харви ударился еще несколько недель назад, был поврежден хрящ, всё это время травма беспокоило его. После сегодняшнего столкновения ситуация стала ещё хуже», - цитирует Роджерса Sky Sports.

Барнс сыграл двадцать пять матчей за «Лестер» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Харви Барнс
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