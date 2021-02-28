Роджерс: «Сегодня мы проиграли сильной команде»

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28 Февраля 2021, 18:47,
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Наставник «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3).
«Думаю, что мы плохо играли в первом тайме. Нам не хватало владения мячом, рассчитывал, что ребята будут оказываться на соперника большее давление. Команда выглядела слишком уставшей.
Во втором тайме мы выглядели лучше, но нам не повезло в моменте с третьим голом. Хочу поблагодарить своих игроков, они отдали все силы на поле. Сегодня мы просто проиграли сильной команде.
«Арсенал» здорово проводит ротацию, мы попытались поменять состав после матча в четверг, но получилось неудачно», - цитирует Роджерса BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Лестер, Брендан Роджерс