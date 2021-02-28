Роджерс: «Сегодня мы проиграли сильной команде»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3).

«Думаю, что мы плохо играли в первом тайме. Нам не хватало владения мячом, рассчитывал, что ребята будут оказываться на соперника большее давление. Команда выглядела слишком уставшей.

Во втором тайме мы выглядели лучше, но нам не повезло в моменте с третьим голом. Хочу поблагодарить своих игроков, они отдали все силы на поле. Сегодня мы просто проиграли сильной команде.

«Арсенал» здорово проводит ротацию, мы попытались поменять состав после матча в четверг, но получилось неудачно», - цитирует Роджерса BBC.