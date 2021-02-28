Артета – о победе над «Лестером»: «Горжусь своими игроками»

|
28 Февраля 2021, 18:17,
|
|
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Лестером» (3:1).
«Игроки заслуживают похвалы за такой уровень игры, очень горжусь ими. Перед матчем я был обеспокоен, у нас плотный график, но сейчас не время говорить об усталости, нужно просто смириться с этим.
«Лестер» становится одной из самых опасных команд в лиге, если побеждает по ходу матча. Реакция моей команды на пропущенный гол была потрясающей.
Да, мы находимся не на своем месте в таблице, но единственный способ изменить ситуацию – начать побеждать», - цитирует Артету BBC.
«Арсенал» располагается на десятом месте в АПЛ.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Лестер, Микель Артета