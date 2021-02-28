Артета – о победе над «Лестером»: «Горжусь своими игроками»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Лестером» (3:1).

«Игроки заслуживают похвалы за такой уровень игры, очень горжусь ими. Перед матчем я был обеспокоен, у нас плотный график, но сейчас не время говорить об усталости, нужно просто смириться с этим.

«Лестер» становится одной из самых опасных команд в лиге, если побеждает по ходу матча. Реакция моей команды на пропущенный гол была потрясающей.

Да, мы находимся не на своем месте в таблице, но единственный способ изменить ситуацию – начать побеждать», - цитирует Артету BBC.

«Арсенал» располагается на десятом месте в АПЛ.