​Абрамович готовит мега-трансфер: Зачем «Челси» нужен Холанн

На днях немецкие СМИ сообщили о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил вложение средств на трансфер нападающего Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу возможного переезда талантливого норвежца на «Стэмфорд Бридж».

Если вынести за скобки времена трансферного бана, то «Челси» в последние годы тратил солидные суммы на трансферы игроков. В сезоне 2017/2018 на новичков было потрачено 260 миллионов евро, в сезоне 2018/2019 – 209 миллионов евро, а в сезоне 2020/2021 – под 250 миллионов евро. На фоне таких затрат выигранные клубом за указанный период Кубок Англии и трофей Лиги Европы вряд ли могут устраивать владельца «Челси». Роман Абрамович является максималистом, поэтому ждёт нового чемпионства и победы в Лиге чемпионов. Желая сделать команду конкурентоспособной, российский бизнесмен готов продолжить вкладывать средства в футболистов будущим летом.

За Эрлингом Холанном выстроилась очередь из топ-клубов Европы. В контракте норвежца вроде бы есть пункт, согласно которому его можно будет приобрести по завершению сезона 2021/2022 за 75 миллионов евро, однако гонка за форвардом намечается уже ближайшим летом. Победитель этой гонки получит игрока, у которого есть все качества, чтобы стать одной из главных футбольных звёзд этого десятилетия. Роман Абрамович прекрасно понимает, что вложенные сейчас средства могут закрыть вопрос с центральным нападающим на долгие годы, поэтому скупиться босс «Челси» не будет.

В свои двадцать лет Эрлинг Холанн уже успел показать, что он может стать выдающимся бомбардиром в долгосрочной перспективе. Норвежец забил 29 голов в двадцати семи матчах за «Ред Булл Зальцбург» и продолжил исправно забивать после перехода в «Боруссию». В сорока четырёх играх за дортмундцев Холанн оформил 43 гола и 11 результативных передач. Оценочная стоимость форварда «Боруссии» уже выросла до 110 миллионов евро и, похоже, будет продолжать расти.

Слыша информацию о намерении «Челси» подписать Холанна, многие футбольные фанаты задаются вопросом о том, как лондонский клуб будет справляться с перебором игроков в атакующей линии. Если брать группу атаки, то выбор у Томаса Тухеля очень широкий – Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Тимо Вернер, Тэмми Абрахам и Оливье Жиру. Впрочем, Холанн не является фланговым игроком, поэтому список его конкурентов среди перечисленных выше футболистов сужается до трёх-четырёх человек.

Холанн - центральный форвард, хотя он способен сыграть и чуть в оттяжке. Норвежец не только забивает голы, но и полезно действует в подыгрыше, отдаёт голевые передачи. Разносторонность Эрлинга делает его привлекательным для тренеров, ведь такого игрока проще вписать в игру, чем, допустим, классического нападающего. Это особенно важно для команды, футбол которой строится на желании постоянно владеть мячом и действовать первым номером.

В случае покупки Эрлинга Холанна будет интересно посмотреть на то, как Томас Тухель будет использовать форварда на фоне имеющегося в команде Тимо Вернера, с которым клуб связывал большие надежды. Возможно, Тухель придумает, как использовать Холанна и Вернера в связке, а, может, Тимо придётся уйти. Его покупали при Фрэнке Лэмпарда, и будет вполне объяснимо, если Тухель решит перестроить атаку под свои требования. Тем более немецкий тренер уже дал понять, что стиль «Челси» с контролем мяча не подходит Вернеру, и что футболисту нужно адаптироваться.

Сейчас «Челси» важно сосредоточится на том, как выиграть борьбу за подпись Холанна у множества конкурентов. Роман Абрамович привык получать тех игроков, которых он хочет, но в этой ситуации щедрого предложения для «Боруссии» и игрока может оказаться недостаточно. Холанну нужен интересный и правильный проект, который поможет ему в полной мере раскрыть свой потенциал в Европе.