«Арсенал» добыл волевую победу над «Лестером»

Нечасто побеждающий «Арсенал» вернулся в верхнюю половину таблицы чемпионата Англии после выездной победы над «Лестером» в 26-м туре. При этом «канониры» провалили старт матча, позволив Юри Тилемансу спокойно открыть счет на шестой минуте и заработать пенальти, который, правда, отменили с помощью систему ВАР. Лондонцы ударно провели концовку тайма, Давид Луис головой замкнул подачу Виллиана, а Александр Ляказетт забил с пенальти. Сразу после перерыва Николя Пепе окончательно оформил победу гостей, добавив мяч в пустые ворота, - 3:1.

В параллельной игре «Кристал Пэлас» - «Фулхэм» зафиксирована нулевая ничья.