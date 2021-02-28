«Арсенал» добыл волевую победу над «Лестером»

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28 Февраля 2021, 17:00,
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Нечасто побеждающий «Арсенал» вернулся в верхнюю половину таблицы чемпионата Англии после выездной победы над «Лестером» в 26-м туре. При этом «канониры» провалили старт матча, позволив Юри Тилемансу спокойно открыть счет на шестой минуте и заработать пенальти, который, правда, отменили с помощью систему ВАР. Лондонцы ударно провели концовку тайма, Давид Луис головой замкнул подачу Виллиана, а Александр Ляказетт забил с пенальти. Сразу после перерыва Николя Пепе окончательно оформил победу гостей, добавив мяч в пустые ворота, - 3:1.
В параллельной игре «Кристал Пэлас» - «Фулхэм» зафиксирована нулевая ничья.
Протокол игры
|(1:0) Тилеманс Юри 6'
|39' Луис Давид (1:1)
|45' Ляказетт Александр (1:2)
|52' Пепе Николя (1:3)
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Эванс Джонни 69' ( Амарти Даниэль ( 69') • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк 38' 46' ( Олбрайтон Марк ( 46') • Рикарду Перейра II • Ндиди Уилфред • Тилеманс Юри • 72'Барнс Харви 51' ( Юндер Дженгиз ( 51') • Ихеаначо Келечи • Варди Джейми
Запасные: Фухс Кристиан • Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл • Sidnei Tavares • Чодури Хамза • Менди Нампалис • Уорд Дэнни II
Лено Бернд • Седрик Соареш • Луис Давид • Мари Пабло • Тирни Киран • Эльнени Мохамед 66' ( Парти Томас ( 66') • Джака Гранит • Пепе Николя • Смит-Роу Эмил 42' ( Эдегор Мартин ( 42') • Виллиан Боргес • Ляказетт Александр 84' ( Обамеянг Пьер-Эмерик ( 84')
Запасные: Сака Букайо • Райан Мэтт • Холдинг Роб • Мартинелли Габриэл • Бельерин Эктор • Себальос Дани
28 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|0:0
|Фулхэм
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Ридевальд Жайро • Миливоевич Лука • 55'Эзе Эберечи 79' ( Маккарти Джеймс ( 79') • Таунсенд Андрос • Бентеке Кристиан • Айю Джордан
Запасные: Бачуайи Миши • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин • Матета Жан-Филипп
Ареола Альфонс • Тете Кенни • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Эйна Ола 46' ( Робинсон Энтони ( 46' ) • 83'Замбо-Ангисса Андре-Франк 73' ( Митрович Александр ( 73') • Рид Харрисон • Рид Бобби 66' ( Кавалейру Иван ( 66') • Лофтус-Чик Рубен • Лукмен Адемола • Майя Джош
Запасные: Лемина Марио • Конголо Теренс • Брайан Джо • Фабрисио Агосто • Рим Тим • Онома Джошуа
28 февраля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Лестер, Фулхэм, Кристал Пэлас
В третьей игре подряд Арсенал пропускает в первые 3 минуты. Но сегодня, против никакого Лестера, отыгрались.