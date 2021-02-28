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«Арсенал» добыл волевую победу над «Лестером»

28 Февраля 2021, 17:00,

Нечасто побеждающий «Арсенал» вернулся в верхнюю половину таблицы чемпионата Англии после выездной победы над «Лестером» в 26-м туре. При этом «канониры» провалили старт матча, позволив Юри Тилемансу спокойно открыть счет на шестой минуте и заработать пенальти, который, правда, отменили с помощью систему ВАР. Лондонцы ударно провели концовку тайма, Давид Луис головой замкнул подачу Виллиана, а Александр Ляказетт забил с пенальти. Сразу после перерыва Николя Пепе окончательно оформил победу гостей, добавив мяч в пустые ворота, - 3:1.

В параллельной игре «Кристал Пэлас» - «Фулхэм» зафиксирована нулевая ничья.

Протокол игры  
Лестер 1:3 Арсенал
(1:0) Тилеманс Юри 6'    
    39' Луис Давид (1:1)
    45' Ляказетт Александр (1:2)
    52' Пепе Николя (1:3)
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Эванс Джонни   69' (Амарти Даниэль (   69') Сёюнджю Чаглар Томас Люк   38'   46' (Олбрайтон Марк (   46') Рикарду Перейра II Ндиди Уилфред Тилеманс Юри   72' Барнс Харви   51' (Юндер Дженгиз (   51') Ихеаначо Келечи Варди Джейми
Запасные: Фухс Кристиан Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Sidnei Tavares Чодури Хамза Менди Нампалис Уорд Дэнни II
Лено Бернд Седрик Соареш Луис Давид Мари Пабло Тирни Киран Эльнени Мохамед   66' (Парти Томас (   66') Джака Гранит Пепе Николя Смит-Роу Эмил   42' (Эдегор Мартин (   42') Виллиан Боргес Ляказетт Александр   84' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   84')
Запасные: Сака Букайо Райан Мэтт Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Бельерин Эктор Себальос Дани
28 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Ридевальд Жайро Миливоевич Лука   55' Эзе Эберечи   79' (Маккарти Джеймс (   79') Таунсенд Андрос Бентеке Кристиан Айю Джордан
Запасные: Бачуайи Миши Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин Матета Жан-Филипп
Ареола Альфонс Тете Кенни Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Эйна Ола   46' (Робинсон Энтони (   46'   83') Замбо-Ангисса Андре-Франк   73' (Митрович Александр (   73') Рид Харрисон Рид Бобби   66' (Кавалейру Иван (   66') Лофтус-Чик Рубен Лукмен Адемола Майя Джош
Запасные: Лемина Марио Конголо Теренс Брайан Джо Фабрисио Агосто Рим Тим Онома Джошуа
28 февраля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Лестер, Фулхэм, Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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0
Tytus
28 Февраля 2021, 19:06

В третьей игре подряд Арсенал пропускает в первые 3 минуты. Но сегодня, против никакого Лестера, отыгрались.

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