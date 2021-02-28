​Артета: «Виллиан начал показывать, ради чего мы его подписали»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу Виллиана.

«Я был очень доволен игрой Виллиана в четверг [против «Бенфики»]. Он заслуживает похвалы за то, как тренируется, и как старается. Виллиан начал делать то, ради чего мы его и подписывали.

С момента перехода мы ожидали от Виллиана большего, но по разным причинам он не мог показать своего лучшего футбола. Надеюсь, выступление в четверг даст ему платформу и уверенность в том, что он является важным игроком команды. Я многое сделал, чтобы привлечь Виллиана в «Арсенал», надеюсь, он принесёт нам много пользы», - сказал Артета на пресс-конференции.