​Вернер: «Если бы я забивал, Лэмпард мог бы до сих пор работать»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался по поводу своей низкой результативности.

«Я приходил в «Челси» в качестве нападающего, чтобы забивать голы. Конечно, я чувствовал себя виноватым в том, что упускал так много моментов. Если бы я забил ещё четыре или пять голов, то прежний тренер, возможно, всё ещё занимал эту должность, ведь я мог принести команде две или три победы. Но нельзя слишком много смотреть в прошлое», - рассказал Вернер Sky Sports.

В тридцати четырёх матчах за «Челси» в этом сезоне Тимо Вернер забил десять голов и отдал девять голевых передач.