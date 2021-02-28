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​Вернер: «Если бы я забивал, Лэмпард мог бы до сих пор работать»

28 Февраля 2021, 12:49,

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался по поводу своей низкой результативности.

«Я приходил в «Челси» в качестве нападающего, чтобы забивать голы. Конечно, я чувствовал себя виноватым в том, что упускал так много моментов. Если бы я забил ещё четыре или пять голов, то прежний тренер, возможно, всё ещё занимал эту должность, ведь я мог принести команде две или три победы. Но нельзя слишком много смотреть в прошлое», - рассказал Вернер Sky Sports.

В тридцати четырёх матчах за «Челси» в этом сезоне Тимо Вернер забил десять голов и отдал девять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Тимо Вернер
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