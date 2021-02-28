​Вернер: «Если бы я забивал, Лэмпард мог бы до сих пор работать»

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28 Февраля 2021, 12:49,
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался по поводу своей низкой результативности.
«Я приходил в «Челси» в качестве нападающего, чтобы забивать голы. Конечно, я чувствовал себя виноватым в том, что упускал так много моментов. Если бы я забил ещё четыре или пять голов, то прежний тренер, возможно, всё ещё занимал эту должность, ведь я мог принести команде две или три победы. Но нельзя слишком много смотреть в прошлое», - рассказал Вернер Sky Sports.
В тридцати четырёх матчах за «Челси» в этом сезоне Тимо Вернер забил десять голов и отдал девять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Тимо Вернер