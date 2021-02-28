​Тухель заявил, что стиль «Челси» не подходит Вернеру

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу нападающего Тимо Вернера, не показывающего своего максимума после летнего перехода.

«Может быть, это наша вина. Мы много владеем мячом и заставляем соперника опускаться глубоко, поэтому у Вернера не так много пространства. Главный козырь Тимо – использовать пространство в атаке, так что наш доминирующий футбол, возможно, ему мешает, ведь соперники закрывают свободные зоны.

Вернеру нужно не терять веру и работать на команду. Мы много думаем об этом и много работаем с ним. Есть решения, которые позволят ему приносить пользу на ограниченном пространстве, мы можем использовать его ускорения. Вижу, что ему непросто, но я верю в его потенциал, в его характер и в его навыки забивания голов», - цитирует Тухеля Goal.com.