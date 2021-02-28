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​Тухель заявил, что стиль «Челси» не подходит Вернеру

28 Февраля 2021, 10:31,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу нападающего Тимо Вернера, не показывающего своего максимума после летнего перехода.

«Может быть, это наша вина. Мы много владеем мячом и заставляем соперника опускаться глубоко, поэтому у Вернера не так много пространства. Главный козырь Тимо – использовать пространство в атаке, так что наш доминирующий футбол, возможно, ему мешает, ведь соперники закрывают свободные зоны.  

Вернеру нужно не терять веру и работать на команду. Мы много думаем об этом и много работаем с ним. Есть решения, которые позволят ему приносить пользу на ограниченном пространстве, мы можем использовать его ускорения. Вижу, что ему непросто, но я верю в его потенциал, в его характер и в его навыки забивания голов», - цитирует Тухеля Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Тимо Вернер
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Комментарии (2)
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0
vebmen84
28 Февраля 2021, 12:09
да уже пора бы признать что етот трансфер провальный---уровня мораты
0
redwhite1959
28 Февраля 2021, 10:48

Вернер не "видит" поле - "играет" с опущенной головой! А потому и на "ограниченном" пространстве от него толку не будет((

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