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​Джеррард может возглавить «Ливерпуль» после Клоппа

28 Февраля 2021, 09:42,

«Ливерпуль» уже сейчас изучает варианты на случай ухода Юргена Клоппа на должность главного тренера сборной Германии. Как сообщает Mirror, при таком раскладе мерсисайдцы пригласят на тренерский мостик Стивена Джеррарда. По данным источника, боссы «красных» внимательно следят за работой Джеррарда в «Глазго Рейнджерс».

Стивен Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и провёл в клубе почти свою игровую карьеру. Он работает главным тренером «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года.

Отметим, что слухи активно связывают Клоппа с работой в сборной Германии, хотя действующий контракт Йоахима Лёва с Немецким футбольным союзом рассчитан до конца 2022 календарного года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Стивен Джеррард
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Комментарии (8)
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1
Oscar2
28 Февраля 2021, 12:12

Ребята, без обид. Воскресенье, последний день зимы - захотелось поприкалываться. Надеюсь, никого не обидел.

1
ингерман
28 Февраля 2021, 10:31

ай клоп должен остаца.. а кто еще страшные рожи будет корчить на бровке.. ну не джерард же.. )))

1
Oscar2
28 Февраля 2021, 12:07

ай бросьте уже)

3
andi
28 Февраля 2021, 09:51

Было бы здорово увидеть СТИВИ ДЖИ у руля ЛИВЕРПУЛЯ.Но надеюсь КЛОПП не скоро уйдет.

0
Oscar2
28 Февраля 2021, 12:10

"здорово" и "надеюсь" по адресу разных персоналий как-то у вас не стыкуются...

2
aegur
28 Февраля 2021, 10:16

мы просто обязаны дождаться-заката солнца вручную))

1
Oscar2
28 Февраля 2021, 12:10

Кого цитируем-с?

0
aegur
28 Февраля 2021, 12:29

неизвестный утомлённый солнцем автор

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