​Джеррард может возглавить «Ливерпуль» после Клоппа

«Ливерпуль» уже сейчас изучает варианты на случай ухода Юргена Клоппа на должность главного тренера сборной Германии. Как сообщает Mirror, при таком раскладе мерсисайдцы пригласят на тренерский мостик Стивена Джеррарда. По данным источника, боссы «красных» внимательно следят за работой Джеррарда в «Глазго Рейнджерс».

Стивен Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и провёл в клубе почти свою игровую карьеру. Он работает главным тренером «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года.

Отметим, что слухи активно связывают Клоппа с работой в сборной Германии, хотя действующий контракт Йоахима Лёва с Немецким футбольным союзом рассчитан до конца 2022 календарного года.