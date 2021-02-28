​Джеррард может возглавить «Ливерпуль» после Клоппа

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28 Февраля 2021, 09:42,
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«Ливерпуль» уже сейчас изучает варианты на случай ухода Юргена Клоппа на должность главного тренера сборной Германии. Как сообщает Mirror, при таком раскладе мерсисайдцы пригласят на тренерский мостик Стивена Джеррарда. По данным источника, боссы «красных» внимательно следят за работой Джеррарда в «Глазго Рейнджерс».
Стивен Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и провёл в клубе почти свою игровую карьеру. Он работает главным тренером «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года.
Отметим, что слухи активно связывают Клоппа с работой в сборной Германии, хотя действующий контракт Йоахима Лёва с Немецким футбольным союзом рассчитан до конца 2022 календарного года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Стивен Джеррард
Ребята, без обид. Воскресенье, последний день зимы - захотелось поприкалываться. Надеюсь, никого не обидел.
ай клоп должен остаца.. а кто еще страшные рожи будет корчить на бровке.. ну не джерард же.. )))
ай бросьте уже)
Было бы здорово увидеть СТИВИ ДЖИ у руля ЛИВЕРПУЛЯ.Но надеюсь КЛОПП не скоро уйдет.
"здорово" и "надеюсь" по адресу разных персоналий как-то у вас не стыкуются...
мы просто обязаны дождаться-заката солнца вручную))
Кого цитируем-с?
неизвестный утомлённый солнцем автор