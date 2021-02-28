​«Это был шок»: Ндомбеле хотел вернуться во Францию из-за тренировок Почеттино

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле высказался по поводу работы под руководством Маурисио Почеттино.

«Это было невероятно сложно. Я даже звонил своим друзьям во Франции и говорил, что хочу вернуться. Вне всяких сомнений, это сыграло роль в моих травмах. Моему телу нужно было привыкнуть к такой работе. Для меня это был шок, который спровоцировал проблемы с физической формой», - рассказал Ндомбеле The Guardian.

Напомним, Маурисио Почеттино покинул тренерский мостик «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. В настоящий момент команду тренирует Жозе Моуринью.