​Моуринью: «Давление – мой кислород»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу давления, с которым ему приходится сталкиваться. Португалец отметил, что в последний раз ощущал беспокойство, когда почти год находился без работы до назначения наставником «шпор».

«Проблема тогда, когда у тебя нет давления. Давление – это мой кислород. Я не думаю, что в мире есть тренеры без целей и какого-то давления. Вы просто привыкаете к этому, а также к тому, как в это время работает пресса. Нужно адаптироваться к таким условиям», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице на текущий момент.