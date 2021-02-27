​«Манчестер Сити» выиграл 20 игр подряд – в XXI веке в топ-лигах было только две лучшие серии

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» с результатом 2:1. Команда Хосепа Гвардиолы продлила победную серию во всех турнирах до двадцати матчей. Как сообщает transfermarkt, в XXI веке в топ-5 лигах Европы было только два более длительные серии. «Реал» выиграл 22 матча кряду в период с сентября по декабрь 2014 года, а «Бавария» - 23 матча кряду в период с февраля по сентябрь 2020 года.

Чтобы установить новый рекорд в рамках текущего столетия для представителей топовых лиг, «Манчестер Сити» должен обыграть «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Фулхэм».