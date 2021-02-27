«Реал» ждёт прогресса от Эдегора в АПЛ

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27 Февраля 2021, 13:57,
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Мадридский «Реал» не спешит списывать со счетов норвежского полузащитник Мартина Эдегора, ныне выступающего за лондонский «Арсенал» на правах аренды.
Как сообщает газета Marca, «королевский» клуб надеется на прогресс 22-летнего хавбека в АПЛ. «Сливочные» считают, что Эдегор в будущем может стать важным игроком команды, а потому не станут его продавать.
«Арсенал» арендовал Эдегора в зимнее трансферое окно. Срок действия соглашения рассчитан до окончания текущего сезона.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Мартин провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Мартин Эдегор