Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер двух звёздных игроков

27 Февраля 2021, 13:35,

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово расстаться с двумя звездными футболистами в летнее трансферное окно. Об этом информирует Eurosport.

Источник отмечает, что манкунианцы рассмотрят варианты продажи испанского голкипера Давида де Хеа, которого давно критикуют за нестабильную игру, и французского нападающего Антони Марсьяля.

Вратарь защищает цвета английского гранда с 2011-го года, а форвард играет на «Олд Траффорд» с 2015-го.

В текущем сезоне Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Антони Марсьяль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола