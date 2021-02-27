«Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер двух звёздных игроков

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово расстаться с двумя звездными футболистами в летнее трансферное окно. Об этом информирует Eurosport.

Источник отмечает, что манкунианцы рассмотрят варианты продажи испанского голкипера Давида де Хеа, которого давно критикуют за нестабильную игру, и французского нападающего Антони Марсьяля.

Вратарь защищает цвета английского гранда с 2011-го года, а форвард играет на «Олд Траффорд» с 2015-го.

В текущем сезоне Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на десять баллов.