Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола высказался о загруженном календаре «Манчестер Сити»

27 Февраля 2021, 12:25,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о напряженном календаре своей команды.

«Перед матчем с «Вест Хэмом» у нас было всего два дня на отдых, а у «молотобойцев» - шесть. Конечно, это не является оправданием. Клубы, играющие в Лиге чемпионов, должны принимать эти условия. Поэтому нельзя пенять на календарь», - передает слова испанского тренера портал Goal.com.

Матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» состоится в субботу, 27-го февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
27 Февраля 2021, 12:55

Никакого нытья и серия побед. Пример для тренеров, которые любят вспоминать за пенальти.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола