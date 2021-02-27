Гвардиола высказался о загруженном календаре «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о напряженном календаре своей команды.

«Перед матчем с «Вест Хэмом» у нас было всего два дня на отдых, а у «молотобойцев» - шесть. Конечно, это не является оправданием. Клубы, играющие в Лиге чемпионов, должны принимать эти условия. Поэтому нельзя пенять на календарь», - передает слова испанского тренера портал Goal.com.

Матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» состоится в субботу, 27-го февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.