Нойхаус готов принять предложение «Ливерпуля»

Хавбек Флориан Нойхаус, выступающий в чемпионате Германии за менхенгладбахскую «Боруссию», отреагировал на интерес со стороны «Ливерпуля».

Как информирует посредством «Твиттера» инсайдер Кристиан Фальк, 23-летний полузащитник готов продолжить карьеру в мерсисайдском гранде. Грядущим летом в трудовом соглашении Нойхауса появится опция выкупа за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 21 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с гладбахским клубом рассчитан до лета 2024-го года.