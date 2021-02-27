Моуринью: «Бэйл находится в своей лучшей форме с момента возвращения в «Тоттенхэм»

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о валлийском полузащитнике Гарете Бэйле. 31-летний футболист выступает за английский коллектив на правах аренды.

«Бэйл сейчас выглядит счастливее, чем когда-либо. Гарет полностью уверен в своих силах. Он находится в своей лучшей форме с момента возвращения в «Тоттенхэм», - приводит слова Моуринью портал Goal.com.

Бэйл присоединился к лондонцам в сентябре прошлого года. Правами на игрока владеет мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне валлиец принял участие в 19 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.