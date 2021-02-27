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Ляказетт может стать одноклубником Головина

27 Февраля 2021, 11:20,

Французский форвард Александр Ляказетт может покинуть лондонский «Арсенал» и вернуться на родину. Как сообщает Mirror, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение Ляказетта с английским клубом истекает в 2022-м году. В связи с этим не исключено, что «канониры» согласятся продать нападающего в летнее трансферное окно.

В составе «Арсенала» Александр выступает с 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии француз провел 21 встречу, забил восемь мячей и отдал два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Александр Ляказетт, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Tytus
27 Февраля 2021, 11:45

Здрасьте, приехали. Недоделанный тренеришка правит бал.

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