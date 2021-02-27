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Гюндоган вспомнил о несостоявшемся трансфере в «МЮ»

27 Февраля 2021, 10:21,

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вспомнил о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Были предварительные переговоры. Мы общались с «Манчестер Юнайтед» за два-три года до моего переезда в «Манчестер Сити». Однако тогда «Боруссия» отказалась меня отпускать. У меня был длительный контракт с дортмундским клубом, поэтому я не видел смысла уходить. В итоге сделка не состоялась», - цитирует полузащитника Sky Sports.

Гюндоган перебрался в «Манчестер Сити» в 2016-м году. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник сыграл 19 матчей, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илкай Гюндоган
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