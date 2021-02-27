Клопп: «Топ-4 АПЛ - вызов для «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах своей команды в борьбе за попадание в топ-4 чемпионата Англии.

«Это серьезный вызов для нас. Просто посмотрите на количество набранных баллов. Мы не так сильно отстаем, хотя определенный гандикап ощущается. Нам нужно чаще побеждать. Посмотрим, как завершится этот сезон. Но топ-4 - это вызов для нас», - приводит слова немецкого специалиста ВВС.

После 25 туров «Ливерпуль» набрал 40 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от идущего четвертым «Вест Хэма» составляет пять пунктов.