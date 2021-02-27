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«МЮ» заплатит компенсацию Кавани, если не продлит с ним контракт

27 Февраля 2021, 09:05,

Руководство «Манчестер Юнайтед» до сих пор не определилось с будущим уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

Согласно сведениям ESPN, манкунианцы будут вынуждены выплатить опытному бомбардиру компенсацию, если не продлят с ним трудовой договор. По информации источника, сумма компенсации составит два миллиона евро.

Эдинсон пополнил ряды «красных дьяволов» в октябре прошлого года. Стороны подписали соглашение по схеме «1+1».

В текущем сезоне чемпионата Англии 34-летний футболист провел 17 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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