«МЮ» заплатит компенсацию Кавани, если не продлит с ним контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» до сих пор не определилось с будущим уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

Согласно сведениям ESPN, манкунианцы будут вынуждены выплатить опытному бомбардиру компенсацию, если не продлят с ним трудовой договор. По информации источника, сумма компенсации составит два миллиона евро.

Эдинсон пополнил ряды «красных дьяволов» в октябре прошлого года. Стороны подписали соглашение по схеме «1+1».

В текущем сезоне чемпионата Англии 34-летний футболист провел 17 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.