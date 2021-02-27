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Каррагер: «Если Роджерс в ближайшее время уйдёт из «Лестера», то его может заменить Поттер»

27 Февраля 2021, 00:46,

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своей авторской колонке поделился мнением о том, кто может возглавить «Лестер» в случае ухода Брендана Роджерса со своего поста в течение одного-двух последующих сезонов. 

«Если Роджерс в ближайшее время уйдёт из «Лестера», то его может заменить скорее Грэм Поттер, чем Шон Дайч», - приводит слова футбольного аналитика Telegraph Football.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» располагается на третьем месте в таблице с 49 очками и отстаёт от лидера на десять баллов. Брендан Роджерс возглавляет команду с 26 февраля 2019 года. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Лестер, Брендан Роджерс, Грэм Поттер
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