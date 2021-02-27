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Погба: «У меня нет тренировок, не думаю, что на мне они будут смотреть хорошо»

27 Февраля 2021, 00:39,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем отношении к татуировкам.

«Некоторым людям нравятся татуировки, они идут им. Кто-то чувствует себя здорово с татуировками, а кто-то не набивает их. У меня нет татуировок, но мне нравится рассматривать рисунки на других людях. Не думаю, что на мне они будут хорошо смотреться, но я рад этому. Все разные, нужно уметь любить себя», - цитирует француза Soccer Bibble.

27-летний Погба принял участие в девятнадцати матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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