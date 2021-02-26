Погба: «Одно сообщение может изменить жизнь больного ребенка»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о поддержке, которую футболисты могут оказывать больным детям.

«Когда вы видите больного ребенка, то важно понимать, что ваше сообщение может изменить его жизнь. В некоторых моментах я могу быть влиятельным, поэтому важно использовать это, чтобы помогать людям. Моё время уйдёт, сегодня я – Поль Погба, а завтра – никто», - цитирует французского полузащитника Soccer Bibble.

27-летний француз сыграл двадцать восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отметился тремя голевыми передачами.