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Погба: «Одно сообщение может изменить жизнь больного ребенка»

26 Февраля 2021, 22:52,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о поддержке, которую футболисты могут оказывать больным детям.

«Когда вы видите больного ребенка, то важно понимать, что ваше сообщение может изменить его жизнь. В некоторых моментах я могу быть влиятельным, поэтому важно использовать это, чтобы помогать людям. Моё время уйдёт, сегодня я – Поль Погба, а завтра – никто», - цитирует французского полузащитника Soccer Bibble.

27-летний француз сыграл двадцать восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отметился тремя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Поль Погба
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