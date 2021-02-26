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«Ливерпуль» продолжает следить за Нойхаусом

26 Февраля 2021, 21:52,

«Ливерпуль» продолжает следить за полузащитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом.

Как сообщает Bild, из гонки за 23-летним немцем вышли дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Мюнхенцы не могут позволить себе тратить большие деньги после подписания соглашения с Юпамекано. Что касается дортмундцев, то Розе не собирается забирать игроков из мёнхенгладбахской «Боруссии», в которой он работает на данный момент.

Нойхаус сыграл тридцать один матч за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Флориана с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Боруссия Мёнхенгладбах, Флориан Нойхаус
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